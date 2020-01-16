***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.01.2020 08:49
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 15.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-343 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813112
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
0
En Düşük
0
18:055,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,8854
En Düşük
5,8722
18:056,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5687
En Düşük
6,5507
18:05293,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 293,74
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
293,21
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6431
|7,6814
|% 0,11
|
|Frank
|6,0701
|6,1067
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-3,16
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|0,42
|
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