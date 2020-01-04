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***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

04.01.2020 10:41
GÜNCEL HABERLER



***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
06/11/2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
31/12/2019
Davanın Konusu
Ticari Şirket ( Genel Kurul Kararının İptali İstemi)
Karşı Taraf(lar)
Tan EGELI
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/585 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
12/11/2019 Tensip Karar Tarihi
Alınan Karar
Tahkikat Duruşması için taraflar olmaksızın 04/12/2019 da Gün belirlenmesine karar verildi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 08.08.2019 tarihli 2018 Olağan Genel Kurul toplantısının ve işbu toplantıda alınan kararların iptali için hem pay sahibi hem de şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Tan EGELI tarafından Genel Kurul kararlarının iptali istemi ile dava açıldığı hususu tarafımızca şirketimize 31.12.2019 tarihinde tebliğ edilen Tensip Tutanağı ile öğrenilmişdir. Şirketimize tebliğ edilen tensip tutanağına göre mahkeme heyeti davanın niteliği itibarı ile yazılı yargılama usulunun uygulanmasına, tarafların dilekcelerinin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağının karar bağlanmasına, yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu ve ibrası davası ile Genel Kurul kararlarının iptali davası birlikte yargılamasının yürütülemeyceğinden taleplerin açıklanması hususunda tebliğden itibaren davacı vekiline 2 hafta süre verilmesine,  ön inceleme sonucu yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön inceleme sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün belirlenmesine, 04/12/2019 tarihinde taraflar olmaksızın hakim odasında tensiben karar vermişdir. 
Yeni gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807618


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