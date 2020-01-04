***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi06/11/2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi31/12/2019Davanın KonusuTicari Şirket ( Genel Kurul Kararının İptali İstemi)Karşı Taraf(lar)Tan EGELIDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/585 EsasDavanın Duruşma Tarihi12/11/2019 Tensip Karar TarihiAlınan KararTahkikat Duruşması için taraflar olmaksızın 04/12/2019 da Gün belirlenmesine karar verildiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimizin 08.08.2019 tarihli 2018 Olağan Genel Kurul toplantısının ve işbu toplantıda alınan kararların iptali için hem pay sahibi hem de şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Tan EGELI tarafından Genel Kurul kararlarının iptali istemi ile dava açıldığı hususu tarafımızca şirketimize 31.12.2019 tarihinde tebliğ edilen Tensip Tutanağı ile öğrenilmişdir. Şirketimize tebliğ edilen tensip tutanağına göre mahkeme heyeti davanın niteliği itibarı ile yazılı yargılama usulunun uygulanmasına, tarafların dilekcelerinin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağının karar bağlanmasına, yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu ve ibrası davası ile Genel Kurul kararlarının iptali davası birlikte yargılamasının yürütülemeyceğinden taleplerin açıklanması hususunda tebliğden itibaren davacı vekiline 2 hafta süre verilmesine, ön inceleme sonucu yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön inceleme sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün belirlenmesine, 04/12/2019 tarihinde taraflar olmaksızın hakim odasında tensiben karar vermişdir.Yeni gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807618BIST