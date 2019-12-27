***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 10:14
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. ‘nde ("Doğa Tarım") ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ile ilgili olarak, Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım ve Batı Tarım Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle Ziraat Bankasını zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığınının şirketimize bildirildiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
Davalılar 25.12.2019 tarihinde görülen duruşmadamahkemece 5271 sayılı CMK nın 223/8 md gereğince yargılamanın durdurulmasına, CMK 254/1 md gereğince dosyanın kararın kesinleşmesi ile Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildiğini şirketimize bildirmişlerdir.
Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805467
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