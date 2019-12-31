***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. ‘nde ("Doğa Tarım") ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'de ("Batı Tarım") Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında Ziraat Bankası A.Ş. tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle bankayı zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığı taraflarca şirketimize bildirilmiş ve kamuya açıklanmışdır.Davanın görülen son duruşmasında Denizli Çal Asliye Ceza mahkemesi sanıklar hakkında açılan kamu davasında 5271 sayılı CMK nin 223/8 maddesi gereğince yargılamanın durdurulmasına, uzlaştırma işlemleri CMK 253 maddede belirtilen esas ve usule gore yapılabilmesi için 5271 sayılı CMK 254/1 maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlastırma bürosuna gönderilmesine karar verdiği taraflarca şirketimize bildirmiştir.Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806064BIST