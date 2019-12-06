***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.12.2019 18:17
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
TCE EGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
77.827.100 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.12.2019
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
5 Yıl 6 Taksit
Edinilen Payların Nominal Tutarı
77.827.100 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
13,49144 USD
Toplam Tutar
10.500.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
15,35
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
15,40
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunluluk Bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Liman tesislerimizde öncelikli yanaşma sözleşmesi ile konteyner elleçleme operasyonları yürüten TCE Ege Konteyner ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşme ve pazarlıklar neticesinde adı geçen firmanın hisselerinin tamamının 5 yıl içerisinde ve 6 taksitte ödenmek üzere toplam 10.500.000.-USD bedelle satın alınması konusunda taraflarca sözleşme imzalanmış ve hisse devri işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802402
BIST