***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTCE EGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKONTEYNER TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi77.827.100 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.12.2019Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları5 Yıl 6 TaksitEdinilen Payların Nominal Tutarı77.827.100 TLBeher Payın Alış Fiyatı13,49144 USDToplam Tutar10.500.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)15,35İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)15,40Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunluluk Bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarLiman tesislerimizde öncelikli yanaşma sözleşmesi ile konteyner elleçleme operasyonları yürüten TCE Ege Konteyner ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşme ve pazarlıklar neticesinde adı geçen firmanın hisselerinin tamamının 5 yıl içerisinde ve 6 taksitte ödenmek üzere toplam 10.500.000.-USD bedelle satın alınması konusunda taraflarca sözleşme imzalanmış ve hisse devri işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802402BIST