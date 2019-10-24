***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler950.000 30.169.827 -31.119.827 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)105.863 -10.749.233 -10.643.370 -10.643.370Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-257.609 -257.607 -257.607Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -438.528 5.065.442 2.175.124 74.460.785 -10.749.233 149.737.095 149.737.095Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472Diğer Düzeltmeler135.067 135.067 135.067Transferler1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-133.952 41.765.696 41.631.744 41.631.744Kar Payları-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-257.608 -257.608 -257.608Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -446.095 6.215.442 1.831.647 89.872.482 41.765.696 218.462.675 218.462.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.940.915 12.049.278Dönem Karı (Zararı)41.765.696 -10.749.233Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.765.696 -10.749.233Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.106.699 5.399.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 7.809.372 5.772.664Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.867.911 951.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.174.293 939.429Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-218.394 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler912.012 12.502Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.403.087 1.563.220Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -441.030 -707.202Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 7.844.117 2.270.422Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 12.497.632 -2.888.584Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-471.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.769.362 23.768.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -44.678.062 -6.926.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.817 60.081İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.595.245 -6.986.308Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-119.805 -432.998İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-119.805 -432.998Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 21.663.947 -92.751.214Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 14.519.784 -465.061Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -59.553.706 125.737.735İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.078.062 897.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-57.475.644 124.840.254Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-836.237 -692.935Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-763.823 -685.152İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-763.823 -685.152Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.501.924 134.420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.503.384 -149.877Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.503.384 -149.877Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.103.033 18.418.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-722.031 -776.899Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -13.321.917 -5.592.512YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.428.359 -7.837.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 121.002Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri121.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -21.549.361 -7.837.835Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.549.361 -7.837.835FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.460.398 -13.505.071Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri322.169.398 -1.941.851Kredilerden Nakit Girişleri322.169.398 -1.941.851Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -261.962.198Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -261.962.198Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-639.000Ödenen Temettüler-12.000.000 -10.000.000Ödenen Faiz18 -7.548.832 -2.270.422Alınan Faiz18 441.030 707.202YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.091.124 -9.293.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.091.124 -9.293.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.742.391 10.631.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.833.515 1.337.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.833.514 3.742.391Ticari Alacaklar50.467.805 6.108.449İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 82.817 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 50.384.988 6.108.449Diğer Alacaklar237.766 117.954İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar237.766 117.954Stoklar8 110.268.513 132.725.588Peşin Ödenmiş Giderler9 2.538.015 1.515.700İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.538.015 1.515.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.288 7.213Diğer Dönen Varlıklar11 4.728.991 2.420.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 4.728.991 2.420.606ARA TOPLAM178.081.892 146.637.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR178.081.892 146.637.901DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.430 24.430Diğer Finansal Yatırımlar5 24.430 24.430Maddi Duran Varlıklar10 209.716.853 195.883.844Arazi ve Arsalar67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri83.361.537 85.518.241Binalar25.234.259 25.644.263Tesis, Makine ve Cihazlar27.617.725 10.848.954Taşıtlar2.636.541 3.509.089Mobilya ve Demirbaşlar1.924.855 2.381.665Yapılmakta Olan Yatırımlar1.452.659 492.355Kullanım Hakkı Varlıkları854.584Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.553 57.756Lisanslar38.553 57.756Peşin Ödenmiş Giderler15.542.099İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.542.099Ertelenmiş Vergi Varlığı13 689.255 626.314Diğer Duran Varlıklar3.900.000 4.705.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar3.900.000 4.705.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR215.223.675 216.839.443TOPLAM VARLIKLAR393.305.567 363.477.344KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 97.007.587 37.139.915İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar97.007.587 37.139.915Banka Kredileri97.007.587 37.139.915Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları515.406İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 515.406Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 515.406Ticari Borçlar63.928.581 123.682.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.630.229 552.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 61.298.352 123.129.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.021.780 1.858.017Diğer Borçlar199.406 963.229İlişkili Taraflara Diğer Borçlar40.592 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar158.814 922.637Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.728.217 226.293İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.728.217 226.293Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 4.844.203 5.639.036Kısa Vadeli Karşılıklar9.664 228.058Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.664 228.058ARA TOPLAM169.254.844 169.736.657TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.254.844 169.736.657UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar181.131İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar181.131Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 181.131Uzun Vadeli Karşılıklar5.406.917 4.787.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.406.917 4.787.215TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.588.048 4.787.215TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER174.842.892 174.523.872ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar218.462.675 188.953.472Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-446.095 -312.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-446.095 -312.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-446.095 -312.143Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.215.442 5.065.442Yasal Yedekler6.215.442 5.065.442Diğer Yedekler1.831.647 2.089.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları89.872.482 74.460.785Net Dönem Karı veya Zararı41.765.696 28.426.630TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.462.675 188.953.472TOPLAM KAYNAKLAR393.305.567 363.477.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 438.568.233 250.011.850 111.932.735 66.546.320Satışların Maliyeti15 -333.541.469 -176.470.037 -80.407.582 -37.548.300TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.026.764 73.541.813 31.525.153 28.998.020BRÜT KAR (ZARAR)105.026.764 73.541.813 31.525.153 28.998.020Genel Yönetim Giderleri16 -16.285.311 -13.834.906 -5.107.146 -4.428.286Pazarlama Giderleri16 -12.969.679 -8.587.253 -2.934.989 -1.778.415Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 18.566.208 19.154.314 8.712.258 16.715.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -28.167.232 -77.636.255 -8.284.396 -58.316.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.170.750 -7.362.287 23.910.880 -18.810.074FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.170.750 -7.362.287 23.910.880 -18.810.074Finansman Gelirleri18 3.497.000 19.320.358 376.457 8.121.024Finansman Giderleri18 -15.404.422 -25.595.887 -2.982.311 -15.471.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.263.328 -13.637.816 21.305.026 -26.160.720Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.497.632 2.888.584 -4.837.059 5.783.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -12.527.084 -4.856.618 2.967.639Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 29.452 2.888.584 19.559 2.816.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.765.696 -10.749.232 16.467.967 -20.376.787DÖNEM KARI (ZARARI)41.765.696 -10.749.232 16.467.967 -20.376.787Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.765.696 -10.749.232 16.467.967 -20.376.787Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,04180000 0,01100000 0,01650000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-167.440 135.722 -24.129 -88.593Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-167.440 135.722 -24.129 -88.593Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar33.488 -29.859 4.826 19.490Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.488 -29.859 4.826 19.490Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33.488 -29.859 4.826 19.490DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.952 105.863 -19.303 -69.103TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.631.744 -10.643.369 16.448.664 -20.445.890Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.631.744 -10.643.369 16.448.664 -20.445.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794610BIST