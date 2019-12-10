***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTCE Ege Konteyner ve Terminal İşletmeciliği A.Ş. firmasının sermayesini temsil eden paylarının tamamının şirketimiz tarafından satın alınması dolayısıyla, 31.12.2019 tarihli finansal raporlar dahil olmak üzere, bu tarihten sonra KAP'ta açıklayacağımız tüm finansal raporlarımız konsolide edilmiş olarak düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802794BIST