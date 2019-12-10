***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 13:40
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCE Ege Konteyner ve Terminal İşletmeciliği A.Ş. firmasının sermayesini temsil eden paylarının tamamının şirketimiz tarafından satın alınması dolayısıyla, 31.12.2019 tarihli finansal raporlar dahil olmak üzere, bu tarihten sonra KAP'ta açıklayacağımız tüm finansal raporlarımız konsolide edilmiş olarak düzenlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802794
BIST
14:46107.918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -868,07
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:465,7967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0127
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7948
14:466,4271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4243
14:46273,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,77
|Açılış
|: 273,64
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.551.547
|% 19,91
|
|DENCM
|8,63
|19.655.219
|% 15,07
|
|RYGYO
|3,99
|18.854.117
|% 14,00
|
|RYSAS
|3,00
|23.176.887
|% 12,78
|
|ARMDA
|14,50
|3.744.453
|% 12,58
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.500.154
|% -6,88
|
|THYAO
|13,67
|824.943.044
|% -0,94
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|266.243.414
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,14
|236.941.402
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,51
|211.849.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|211.849.455
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,49
|91.500.154
|% -6,88
|
|THYAO
|13,67
|824.943.044
|% -0,94
|
|KARSN
|1,50
|79.972.868
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.741.187
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6208
|7,6591
|% 0,07
|
|Frank
|5,8644
|5,8997
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5425
|1,5502
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|5,68
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,83
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.805
|1.850
|2,84
|
|Yarım
|873
|895
|1,57
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,37
|