***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2019 14:40
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800105
BIST
16:48106.241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -564,70
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:485,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7169
En Düşük
5,6924
16:486,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:48270,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,58
|Açılış
|: 269,97
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,22
|42.961.594
|% 19,35
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.919.781
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,00
|97.288.837
|% -11,50
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.265.600
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.666.686
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.924.327
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.951.760
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.908.797
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.843.783
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.481.697
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.475.774
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3289
|7,3657
|% -0,07
|
|Frank
|5,7246
|5,7591
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|2,93
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
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