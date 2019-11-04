***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2019 21:00
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.133 353.012.133
Transferler
2.354.755 64.788.453 -67.143.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.037 347.716 365.891 82.883.868 83.191.438 83.191.438
Dönem Karı (Zararı)
82.883.868 82.883.868 82.883.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.037 347.716 365.891 0 307.570 307.570
Kar Payları
-24.835.000 -24.835.000 -24.835.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.168.411 413.184 -1.755.227 -1.755.227
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-124.873 2.820 2.820
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -3.512.907 91.952 -5.972.570 91.337.934 -3.954.714 -745.532 28.761.185 131.542.735 82.883.868 409.613.444 2.820 409.616.264
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Transferler
-258.147 3.618.532 102.688.966 -106.049.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659.240 2.914.897 16.682.065 17.937.722 17.937.722
Dönem Karı (Zararı)
16.682.065 16.682.065 16.682.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659.240 2.914.897 0 1.255.657 1.255.657
Kar Payları
-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.335.527 649.025 -1.686.502 -1.686.502
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.507 728.498 -1.509.068 -741.062 100.268 -640.794
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -7.529.479 91.952 -5.933.063 90.993.738 -5.793.232 2.841.687 32.379.717 193.652.540 16.682.065 406.207.421 117.479 406.324.900
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.290.158 158.438.355
Dönem Karı (Zararı)
16.690.079 82.883.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.690.079 82.883.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.185.503 89.920.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.573.671 19.706.782
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-942.002 10.469.062
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.271.002 9.423.982
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 329.000 1.045.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.179.186 3.035.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.594.505 2.640.638
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-322.113 457.695
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
906.794 -62.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.377.159 19.386.398
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.040.482 -4.009.129
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 28.542.395 23.395.527
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.124.754 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.699.658 22.950.050
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
697.354 15.686.454
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
600.477 -1.313.684
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
600.477 -1.313.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.049.436 -13.424.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.195.541 -49.411.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
322.695 -10.000.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.029.458 -93.696.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.740.118 189.876.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.740.118 189.876.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.201.904 -50.191.895
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.201.904 -50.191.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.826.146 159.379.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -3.230.062 -941.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.738.429 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.955.645 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.224.026 -32.625.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.077.004 -28.128.460
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.077.004 -28.128.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.064.470 1.575.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.064.470 1.575.835
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-62.985
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.251.974 -10.019.504
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.251.974 -10.019.504
Alınan Faiz
20.040.482 4.009.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.154.961 79.808.686
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.686.502 -1.755.227
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.686.502 -1.755.227
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.626.173 260.856.699
Kredilerden Nakit Girişleri
230.626.173 260.856.699
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-302.858.658 -140.667.952
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-302.858.658 -140.667.952
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.846.448 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.762.427 -4.054.439
Ödenen Temettüler
-40.234.200 -11.174.868
Ödenen Faiz
-25.392.899 -23.395.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.088.829 205.621.056
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.914.912 365.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-152.173.917 205.986.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.072.429 56.899.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 123.898.512 262.886.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 123.898.513 276.072.429
Ticari Alacaklar
6 369.511.352 434.450.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 77.705.830 81.482.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 291.805.522 352.967.997
Diğer Alacaklar
1.185.130 3.876.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.042.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.185.130 834.651
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 158.486.764 136.786.306
Peşin Ödenmiş Giderler
3.993.672 5.222.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.502.394 3.726.041
Diğer Dönen Varlıklar
6.944.888 8.358.106
ARA TOPLAM
667.522.713 868.492.748
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.610.328 3.426.866
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
672.133.041 871.919.614
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.496.974 1.403.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.496.974 1.403.407
Maddi Duran Varlıklar
0 377.554.092 394.421.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
63.109.705 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 6.521.623 6.240.123
Peşin Ödenmiş Giderler
6.631.419 5.385.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
455.313.813 407.450.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.127.446.854 1.279.369.670
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5,1 82.299.210 112.777.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5,1 111.810.693 92.184.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.810.693
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.136.655
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.674.038
Ticari Borçlar
6 255.444.178 363.184.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21.061.509 16.706.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 234.382.669 346.477.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 6.134.883 5.348.060
Diğer Borçlar
0 21.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.458
Türev Araçlar
2.699.758 14.762.427
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.977.757 79.157.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.977.757 79.157.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.347.397 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.347.397 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.501.608 6.881.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.501.608 6.881.623
ARA TOPLAM
561.215.484 680.205.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.215.484 680.205.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 136.547.096 144.368.008
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.547.096 144.368.008
Banka Kredileri
5,1 144.368.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,2 38.126.602
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.420.494
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.781.624 12.918.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 15.781.624 12.918.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.577.750 10.928.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.906.470 168.215.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
721.121.954 848.420.996
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
406.207.421 430.931.463
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
7.529.479 -5.193.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.933.063 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.200.506 87.117.893
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.200.506 87.117.893
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.993.738 91.251.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.793.232 -4.133.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.841.687 -801.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.841.687 -801.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.379.717 28.761.185
Yasal Yedekler
32.379.717 28.761.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
178.593.582 132.057.817
Net Dönem Karı veya Zararı
16.682.065 106.049.351
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.479 17.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
406.324.900 430.948.674
TOPLAM KAYNAKLAR
1.127.446.854 1.279.369.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 735.715.718 817.572.883 261.550.984 301.316.825
Satışların Maliyeti
12 -526.093.102 -553.413.865 -184.662.436 -203.382.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.622.616 264.159.018 76.888.548 97.934.644
BRÜT KAR (ZARAR)
209.622.616 264.159.018 76.888.548 97.934.644
Genel Yönetim Giderleri
-53.202.284 -41.685.189 -17.193.570 -13.134.096
Pazarlama Giderleri
-85.131.923 -85.491.569 -26.971.606 -27.928.983
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.590.857 -1.314.892 -582.614 -498.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 48.401.187 142.448.260 13.967.595 89.242.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -51.910.159 -126.634.959 -11.970.263 -84.731.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.188.580 151.480.669 34.138.090 60.884.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.765.830 5.365.105 3.414.398 3.519.137
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-124.870 -42.291 -84.144 -2.514
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.829.540 156.803.483 37.468.344 64.401.141
Finansman Gelirleri
13 19.287.819 62.440.036 -4.369.285 52.196.820
Finansman Giderleri
13 -88.733.660 -120.673.197 -17.446.817 -79.801.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.383.699 98.570.322 15.652.242 36.796.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-697.357 -15.686.454 1.848.706 -3.499.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.147.491 -12.673.703 -3.849.937 -4.049.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.450.134 -3.012.751 5.698.643 550.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.686.342 82.883.868 17.500.948 33.297.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.686.342 82.883.868 17.500.948 33.297.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.737 736
Ana Ortaklık Payları
16.690.079 82.883.868 17.500.212 33.297.172
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 0,00200000 1,02350000 0,00290000 0,41820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.917.388 -58.321 -156.801 -554.975
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-322.684 -406.037 -322.684 -406.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.074.050 471.879 126.684 -148.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
479.346 -124.163 39.199 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
479.346 -124.163 39.199 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.643.412 365.891 1.136.862 327.836
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.643.412 365.891 1.136.862 327.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.726.024 307.570 980.061 -227.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.412.366 83.191.438 18.481.009 33.070.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.412.366 83.191.438 18.481.009 33.070.033
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796494
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