***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.133 353.012.133Transferler2.354.755 64.788.453 -67.143.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-406.037 347.716 365.891 82.883.868 83.191.438 83.191.438Dönem Karı (Zararı)82.883.868 82.883.868 82.883.868Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-406.037 347.716 365.891 0 307.570 307.570Kar Payları-24.835.000 -24.835.000 -24.835.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.168.411 413.184 -1.755.227 -1.755.227Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-124.873 2.820 2.820Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -3.512.907 91.952 -5.972.570 91.337.934 -3.954.714 -745.532 28.761.185 131.542.735 82.883.868 409.613.444 2.820 409.616.264Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674Transferler-258.147 3.618.532 102.688.966 -106.049.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.659.240 2.914.897 16.682.065 17.937.722 17.937.722Dönem Karı (Zararı)16.682.065 16.682.065 16.682.065Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.659.240 2.914.897 0 1.255.657 1.255.657Kar Payları-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.335.527 649.025 -1.686.502 -1.686.502Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.507 728.498 -1.509.068 -741.062 100.268 -640.794Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -7.529.479 91.952 -5.933.063 90.993.738 -5.793.232 2.841.687 32.379.717 193.652.540 16.682.065 406.207.421 117.479 406.324.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.290.158 158.438.355Dönem Karı (Zararı)16.690.079 82.883.868Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.690.079 82.883.868Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler43.185.503 89.920.423Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.573.671 19.706.782Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-942.002 10.469.062Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.271.002 9.423.982Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 329.000 1.045.080Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.179.186 3.035.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.594.505 2.640.638Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-322.113 457.695Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler906.794 -62.972Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.377.159 19.386.398Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.040.482 -4.009.129Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 28.542.395 23.395.527Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-4.124.754 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.699.658 22.950.050Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler697.354 15.686.454Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler600.477 -1.313.684Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler600.477 -1.313.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.049.436 -13.424.390Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler66.195.541 -49.411.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler322.695 -10.000.685Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.029.458 -93.696.900Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.740.118 189.876.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-107.740.118 189.876.866Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.201.904 -50.191.895İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.201.904 -50.191.895Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.826.146 159.379.901Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -3.230.062 -941.546Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.738.429 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.955.645 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.224.026 -32.625.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-22.077.004 -28.128.460Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-22.077.004 -28.128.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.064.470 1.575.835Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.064.470 1.575.835Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-62.985Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.251.974 -10.019.504Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.251.974 -10.019.504Alınan Faiz20.040.482 4.009.129FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-165.154.961 79.808.686İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.686.502 -1.755.227İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.686.502 -1.755.227İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri230.626.173 260.856.699Kredilerden Nakit Girişleri230.626.173 260.856.699Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-302.858.658 -140.667.952Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-302.858.658 -140.667.952Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.846.448 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-14.762.427 -4.054.439Ödenen Temettüler-40.234.200 -11.174.868Ödenen Faiz-25.392.899 -23.395.527YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-155.088.829 205.621.056Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.914.912 365.891NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-152.173.917 205.986.947DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.072.429 56.899.490DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 123.898.512 262.886.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 123.898.513 276.072.429Ticari Alacaklar6 369.511.352 434.450.244İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 77.705.830 81.482.247İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 291.805.522 352.967.997Diğer Alacaklar1.185.130 3.876.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.042.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.185.130 834.651Türev Araçlar0 0Stoklar7 158.486.764 136.786.306Peşin Ödenmiş Giderler3.993.672 5.222.926Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.502.394 3.726.041Diğer Dönen Varlıklar6.944.888 8.358.106ARA TOPLAM667.522.713 868.492.748Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar4.610.328 3.426.866TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR672.133.041 871.919.614DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.496.974 1.403.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.496.974 1.403.407Maddi Duran Varlıklar0 377.554.092 394.421.374Kullanım Hakkı Varlıkları63.109.705 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 6.521.623 6.240.123Peşin Ödenmiş Giderler6.631.419 5.385.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR455.313.813 407.450.056TOPLAM VARLIKLAR1.127.446.854 1.279.369.670KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5,1 82.299.210 112.777.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5,1 111.810.693 92.184.381İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.810.693Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.136.655Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları97.674.038Ticari Borçlar6 255.444.178 363.184.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 21.061.509 16.706.885İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 234.382.669 346.477.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 6.134.883 5.348.060Diğer Borçlar0 21.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.458Türev Araçlar2.699.758 14.762.427Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.977.757 79.157.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.977.757 79.157.200Kısa Vadeli Karşılıklar6.347.397 5.888.905Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.347.397 5.888.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.501.608 6.881.623İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.501.608 6.881.623ARA TOPLAM561.215.484 680.205.789TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER561.215.484 680.205.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 136.547.096 144.368.008İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar136.547.096 144.368.008Banka Kredileri5,1 144.368.008Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,2 38.126.602Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar98.420.494Uzun Vadeli Karşılıklar15.781.624 12.918.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 15.781.624 12.918.828Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.577.750 10.928.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.906.470 168.215.207TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER721.121.954 848.420.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar406.207.421 430.931.463Ödenmiş Sermaye80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları7.840.703 7.840.703Geri Alınmış Paylar (-)7.529.479 -5.193.952Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-5.933.063 -5.972.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)85.200.506 87.117.893Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.200.506 87.117.893Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.993.738 91.251.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.793.232 -4.133.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.841.687 -801.709Yabancı Para Çevrim Farkları2.841.687 -801.709Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32.379.717 28.761.185Yasal Yedekler32.379.717 28.761.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları178.593.582 132.057.817Net Dönem Karı veya Zararı16.682.065 106.049.351Kontrol Gücü Olmayan Paylar117.479 17.211TOPLAM ÖZKAYNAKLAR406.324.900 430.948.674TOPLAM KAYNAKLAR1.127.446.854 1.279.369.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 735.715.718 817.572.883 261.550.984 301.316.825Satışların Maliyeti12 -526.093.102 -553.413.865 -184.662.436 -203.382.181TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)209.622.616 264.159.018 76.888.548 97.934.644BRÜT KAR (ZARAR)209.622.616 264.159.018 76.888.548 97.934.644Genel Yönetim Giderleri-53.202.284 -41.685.189 -17.193.570 -13.134.096Pazarlama Giderleri-85.131.923 -85.491.569 -26.971.606 -27.928.983Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.590.857 -1.314.892 -582.614 -498.570Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 48.401.187 142.448.260 13.967.595 89.242.810Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -51.910.159 -126.634.959 -11.970.263 -84.731.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.188.580 151.480.669 34.138.090 60.884.518Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.765.830 5.365.105 3.414.398 3.519.137Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-124.870 -42.291 -84.144 -2.514FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.829.540 156.803.483 37.468.344 64.401.141Finansman Gelirleri13 19.287.819 62.440.036 -4.369.285 52.196.820Finansman Giderleri13 -88.733.660 -120.673.197 -17.446.817 -79.801.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.383.699 98.570.322 15.652.242 36.796.716Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-697.357 -15.686.454 1.848.706 -3.499.544Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.147.491 -12.673.703 -3.849.937 -4.049.965Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.450.134 -3.012.751 5.698.643 550.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.686.342 82.883.868 17.500.948 33.297.172DÖNEM KARI (ZARARI)16.686.342 82.883.868 17.500.948 33.297.172Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.737 736Ana Ortaklık Payları16.690.079 82.883.868 17.500.212 33.297.172Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,00200000 1,02350000 0,00290000 0,41820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.917.388 -58.321 -156.801 -554.975Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-322.684 -406.037 -322.684 -406.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.074.050 471.879 126.684 -148.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler479.346 -124.163 39.199 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi479.346 -124.163 39.199 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.643.412 365.891 1.136.862 327.836Yabancı Para Çevrim Farkları3.643.412 365.891 1.136.862 327.836DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.726.024 307.570 980.061 -227.139TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.412.366 83.191.438 18.481.009 33.070.033Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.412.366 83.191.438 18.481.009 33.070.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796494BIST