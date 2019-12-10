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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.12.2019 10:16
GÜNCEL HABERLER



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYSEL HATİPOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.04.2016 (212)2120044 aysel.hatipoglu@polatholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211906 & 702380
BÜLENT SABUNCU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ÜYESİ 09.12.2019 (232)8781700 bsabuncu@egeseramik.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 703334

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT ZIHNALI Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
GÖKSEN YEDİGÜLLER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür Yardımcısı
AYSEL HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Müdürü İbrahim Polat Holding A.Ş.- Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi CFO-Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
BÜLENT SABUNCU Mali ve İdari İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdürü
NEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802759


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 7,28 80.008.192 % 15,01  
NIBAS 5,75 29 % 15,00  
SANEL 4,48 542 % 14,87  
RYGYO 4,01 12.668.848 % 14,57  
RYSAS 3,03 16.135.974 % 13,91  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6151 7,6533 % -0,01  
Frank 5,8680 5,9034 % 0,18  
Riyal 1,5458 1,5535 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 1,69  
Altın Gr. 273 274 0,66  
Cumhuriyet 1.811 1.839 10,00  
Tam 1.802 1.847 9,21  
Yarım 871 894 4,45  
Çeyrek 437 447 2,23  
Gümüş.Ons 16,62 16,64 0,03  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01  
B. Petrol 64,16 64,16 -0,09  
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