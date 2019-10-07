***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.10.2019 18:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Selimpaşa Emlak Konutları
Rapor Tarihi
02.10.2019
Açıklamalar
"İstanbul Silivri Selimpaşa Konut, Çarşı Ve Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşleri" "Selimpaşa Emlak Konutları" projesi kapsamında yer alan 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791062
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