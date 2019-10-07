***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSelimpaşa Emlak KonutlarıRapor Tarihi02.10.2019Açıklamalar"İstanbul Silivri Selimpaşa Konut, Çarşı Ve Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşleri" "Selimpaşa Emlak Konutları" projesi kapsamında yer alan 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791062BIST