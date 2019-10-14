***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.10.2019 09:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım
Rapor Tarihi
08.10.2019
Açıklamalar
"Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" "Gebze Emlak Konutları 3-1" projesinde yer alan bağımsız bölümler için hazırlatılan Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792858
BIST
15:3194.815
En Yüksek
|Değişim
|: -4,25%
|| -4.212,62
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:315,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0508
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:316,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0557
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:31284,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,10
|Açılış
|: 284,76
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12