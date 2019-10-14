***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGebze Emlak Konutları 3. Etap 1. KısımRapor Tarihi08.10.2019Açıklamalar"Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" "Gebze Emlak Konutları 3-1" projesinde yer alan bağımsız bölümler için hazırlatılan Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792858BIST