***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.10.2019 09:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım
Rapor Tarihi
08.10.2019
Açıklamalar
"Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2.Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" ile ilgili olarak "Gebze Emlak Konutları 3-2" projesinde yer alan bağımsız bölümler için hazırlatılan Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792859
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