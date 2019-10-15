***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiBeşiktaş Ortaköy ParselleriRapor Tarihi10.10.2019Açıklamalarİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan toplam 17,131.00-m² yüzölçümlü 30 ada 74, 75, 76, 77, 78 ve 104 parsel sayılı taşınmazlara yönelik olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793321BIST