***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.10.2019 16:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Tuzla Orhanlı Parseli Değerleme Raporu hk
Rapor Tarihi
10.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesinde yer alan 120 ada 1 parsel için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793323
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0422
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0455
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,09
|Açılış
|: 280,46
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,87