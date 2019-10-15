***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul DeğerlemeDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Tuzla Orhanlı Parseli Değerleme Raporu hkRapor Tarihi10.10.2019Açıklamalarİstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesinde yer alan 120 ada 1 parsel için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793323BIST