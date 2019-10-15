***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.10.2019 16:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Başakşehir Kayabaşı Parseli
Rapor Tarihi
10.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde yer alan 443 ada 70 parsel için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793322
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0387
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,5029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,04
|Açılış
|: 280,51
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,84