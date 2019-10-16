***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.10.2019 18:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme
Değerleme Raporunun İçeriği
Başkent Emlak Konutları 2. Etap
Rapor Tarihi
11.10.2019
Açıklamalar
Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ile ilgili olarak (Başkent Emlak Konutları 2. Etap) projesi için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793573
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