***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.10.2019 08:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Emlak Konutları 2. Etap
Rapor Tarihi
18.10.2019
Açıklamalar
Kocaeli Gebze 2. Etap Emlak Konutları İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri Gebze 2. Etap Emlak Konutları 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794454
BIST
09:55100.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 662,07
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
100.447
En Düşük
100.447
09:555,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0180
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7628
En Düşük
5,7300
09:556,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4244
En Düşük
6,3791
09:55275,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,87
|Açılış
|: 275,96
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 0,00
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4044
|7,4416
|% 0,28
|
|Frank
|5,7824
|5,8172
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-0,15
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,19
|