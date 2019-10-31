***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.10.2019 07:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme
Değerleme Raporunun İçeriği
Evora Denizli
Rapor Tarihi
24.10.2019
Açıklamalar
Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (EVORA DENİZLİ) için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795743
BIST
12:1799.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 364,63
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:175,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:176,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:17276,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,24
|Açılış
|: 276,40
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,46
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.405.981
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,60
|17.131.212
|% 15,94
|
|BOYP
|16,04
|3.006.295
|% 12,96
|
|DENIZ
|26,12
|24.886.072
|% 12,39
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,73
|10.681.682
|% -10,22
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,44
|1.150.148
|% -4,83
|
|THYAO
|11,71
|216.859.340
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,01
|131.439.732
|% 1,15
|
|EREGL
|6,65
|112.170.365
|% 1,06
|
|GARAN
|9,32
|103.946.182
|% 0,98
|
|FENER
|15,46
|83.746.860
|% 1,31
|
|ISFIN
|2,63
|77.858.138
|% 0,38
|
|AVGYO
|1,25
|34.341.104
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,21
|29.365.396
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,72
|17.362.905
|% -1,37
|
|IHLAS
|0,56
|12.678.622
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3797
|7,4167
|% 0,68
|
|Frank
|5,7695
|5,8042
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5197
|1,5274
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|7,16
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,57
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.818
|1.864
|2,50
|
|Yarım
|879
|902
|1,20
|
|Çeyrek
|441
|451
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|0,49
|