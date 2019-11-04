***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.11.2019 19:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Kuzey Yakası
Rapor Tarihi
30.10.2019
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" ile ilgili olarak (Kuzey Yakası) projesi için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796493
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7414
En Düşük
5,7300
18:056,3814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3938
En Düşük
6,3724
18:05277,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,82
|Açılış
|: 277,54
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
277,34
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3716
|7,4086
|% 0,14
|
|Frank
|5,7859
|5,8207
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-3,19
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,13
|62,13
|-0,01
|
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