***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul DeğerlemeDeğerleme Raporunun İçeriğiBahçekent Flora/ Cadde FloraRapor Tarihi13.11.2019Açıklamalarİstanbul Başakşehir Hoşdere 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (Bahçekent Flora/Cadde Flora) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799539BIST