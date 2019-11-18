***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiEmlak Konut Başakşehir Evleri 1-2Rapor Tarihi13.11.2019Açıklamalarİstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 2. Kısım Konut İle Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi" (EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ 1-2) projesi kapsamında yer alan 8 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799540BIST