***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiEmlak Konut Başakşehir Evleri 1-4Rapor Tarihi13.11.2019Açıklamalarİstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 4. Kısım Konut İle Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" (Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-4) projesi kapsamında yer alan 2 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799541BIST