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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

20.11.2019 19:14
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Bulvar İstanbul
Rapor Tarihi
15.11.2019
Açıklamalar

Bulvar İstanbul Projesi 3 Adet bağımsız bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799859


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Riyal 1,5172 1,5249 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 0,48  
Altın Gr. 270 270 0,46  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,13 17,16 -0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
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