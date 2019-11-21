***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.11.2019 20:07
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Bahçekent Emlak Konutları 1-3
Rapor Tarihi
18.11.2019
Açıklamalar
Bahçekent Emlak Konutları 1-3 projesi 18 Adet bağımsız bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800013
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,6986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7003
En Düşük
5,6924
18:056,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3101
En Düşük
6,3009
18:05268,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,42
|Açılış
|: 268,42
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3328
|7,3696
|% -0,09
|
|Frank
|5,7151
|5,7495
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5151
|1,5227
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.465
|-0,60
|
|Altın Gr.
|268
|268
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|1,28
|
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