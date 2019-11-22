***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.11.2019 16:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ayazma Emlak Konutları 1. Etap
Rapor Tarihi
19.11.2019
Açıklamalar
Ayazma Emlak Konutları 1. Etap projesi 11 Adet bağımsız bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800136
BIST
16:45106.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -594,10
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:455,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7175
En Düşük
5,6924
16:456,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:45270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,57
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,18
|36.448.896
|% 17,20
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.873.589
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,01
|96.703.918
|% -11,21
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.205.720
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.622.748
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|254.657.357
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.103.072
|% -0,27
|
|ASELS
|19,20
|235.995.069
|% -0,57
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,47
|169.323.390
|% 7,30
|
|KRDMD
|2,35
|187.208.047
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.239.088
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3281
|7,3648
|% -0,08
|
|Frank
|5,7240
|5,7585
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|4,76
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|4,87
|
|Yarım
|862
|884
|2,35
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 38 kaybederek (% -0.63 ) 130, 887
-
16:56XU100
Endeks 106, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 5, 665.00 milyon TL de
-
16:56MARKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 468, 182 adet işlem
-
16:54MGROS
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem
-
16:52PINSU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 515 adet işlem