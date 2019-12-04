***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.12.2019 16:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı İstanbul
Rapor Tarihi
29.11.2019
Açıklamalar
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801774
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7574
En Düşük
5,7336
18:056,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,31
|Açılış
|: 272,50
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|EGCEY
|0,37
|179.166
|% -5,13
|
|MERIT
|16,98
|52.471
|% -4,28
|
|ETILR
|2,65
|220.462
|% -3,64
|
|HUBVC
|13,10
|4.249.321
|% -2,89
|
|KRSAN
|7,15
|44.170
|% -2,72
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|PGSUS
|73,85
|117.795.543
|% -0,40
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|IHLGM
|0,87
|36.415.108
|% 1,16
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|HDFGS
|2,05
|28.533.823
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5121
|7,5498
|% 0,92
|
|Frank
|5,7967
|5,8317
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5291
|1,5367
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,95
|