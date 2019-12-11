***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.12.2019 19:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme
Değerleme Raporunun İçeriği
Yeniköy Konakları
Rapor Tarihi
06.12.2019
Açıklamalar
İstanbul Eyüp Alibeyköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeniköy Konakları) projesi için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803103
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4566
En Düşük
6,4280
18:05274,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,19
|Açılış
|: 274,62
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6301
|7,6683
|% -0,06
|
|Frank
|5,8687
|5,9041
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5436
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|6,39
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|-0,78
|