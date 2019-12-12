***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.12.2019 19:07
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı İstanbul
Rapor Tarihi
11.12.2019
Açıklamalar
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul) projesi 2019 Yıl Sonu Revize Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803244
BIST
18:05110.115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.192,98
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.115
En Düşük
108.556
18:055,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:056,4431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:05273,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,77
|Açılış
|: 273,33
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
271,59
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|247.044.699
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.724.781
|% 19,80
|
|DOAS
|11,23
|209.847.427
|% 18,09
|
|MTRYO
|3,68
|6.132.233
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|191.858
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.681.222
|% -13,50
|
|MAALT
|52,75
|23.750.387
|% -13,03
|
|HURGZ
|1,08
|5.361.032
|% -10,74
|
|OLMIP
|7,10
|778.005
|% -10,35
|
|THYAO
|14,06
|1.812.383.170
|% 3,46
|
|ASELS
|19,53
|682.638.999
|% 2,09
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|584.011.586
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|YGYO
|0,54
|96.179.480
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,53
|74.125.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,45
|316.099.670
|% 3,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5650
|7,6030
|% -0,94
|
|Frank
|5,8450
|5,8802
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5394
|1,5471
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-5,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,45
|64,45
|0,73
|