***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul DeğerlemeDeğerleme Raporunun İçeriğiKörfezkent 3Rapor Tarihi12.12.2019AçıklamalarKocaeli Körfezkent Emlak Konutları 3. Etap Konut, Sosyal Donatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi kapsamında Körfezkent 3. Etap projesi için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804036BIST