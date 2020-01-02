***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul DeğerlemeDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Çekmeköy Taşdelen ParselleriRapor Tarihi27.12.2019Açıklamalarİstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili olarak İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi 5 adet parsel için hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807059BIST