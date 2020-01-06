***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul DeğerlemeDeğerleme Raporunun İçeriğiAllsancakRapor Tarihi31.12.2019Açıklamalarİzmir Konak 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Allsancak) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807969BIST