***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.01.2020 10:18
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Kartal Parselleri
Rapor Tarihi
20.01.2020
Açıklamalar
İstanbul Kartal Parselleri ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814242
BIST
11:53122.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 111,63
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:535,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:536,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:53297,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,98
|Açılış
|: 297,26
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|1,65
|4.908.191
|% 6,45
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|AGYO
|2,14
|9.846.736
|% 2,39
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|ALCTL
|16,25
|14.797.579
|% 2,14
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|AKGRT
|6,73
|1.977.502
|% -1,46
|
|AYGAZ
|13,79
|2.380.571
|% -1,29
|
|AEFES
|26,10
|3.188.362
|% -0,91
|
|ARCLK
|21,78
|14.496.059
|% -0,64
|
|ASELS
|22,90
|81.516.208
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|AKENR
|1,15
|10.535.567
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,14
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|0,19
|
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