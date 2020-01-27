GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

27.01.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Tual Adalar
Rapor Tarihi
22.01.2020
Açıklamalar

İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (TUAL ADALAR) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814601


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:11120.759
Değişim :  -1,13% |  -1.383,12
Açılış :  120.712  
Önceki Kapanış :  122.142  
En Yüksek
121.674 En Düşük
120.627
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 10,10 41.792.821 % 19,95  
CRFSA 7,76 68.301.526 % 19,94  
TKNSA 12,02 366.553.881 % 18,89  
PNSUT 16,68 126.617.031 % 17,46  
LINK 24,70 14.436.912 % 16,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7472 7,7860 % -0,00  
Frank 6,1182 6,1551 % 0,38  
Riyal 1,5813 1,5892 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.583 10,97  
Altın Gr. 303 303 2,35  
Cumhuriyet 2.002 2.032 25,00  
Tam 1.993 2.043 17,89  
Yarım 963 988 8,65  
Çeyrek 483 494 4,33  
Gümüş.Ons 18,23 18,27 0,14  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,03  
B. Petrol 58,12 58,12 -1,77  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru