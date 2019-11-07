***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.299.945 1.756.094 12.461.377 12.461.377Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.099.169 1.099.169 1.099.169Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-644.442 -644.442 -644.442Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-118.826 -118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 0 0 0 0 -284.480 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.385 0 0 0 6.362.400 212.275 0 13.178.433 -1.517 13.176.916Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-728.865 -341.922Dönem Karı (Zararı)212.224 1.099.169Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler171.202 45.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 5.613 4.304Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler102.416 42.380Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 102.416 17.143Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 25.237Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.650 81.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.246 1.937Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.646 76.017Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.050 3.079Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler63.646 -82.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-507.309 -452.592Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 570.955 370.371Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -8.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.100.122 -1.482.753Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.283.379 -461.171İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-467.707 -699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-815.672 -460.472Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.460 -73.962Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler982.579 -1.567.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-486.805 796.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.884 70.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-518.689 726.300Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-348.841 202.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.784 -378.653Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-716.696 -338.088Alınan Faiz86.886 143.430Vergi İadeleri (Ödemeleri)-99.055 -147.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.552 106.354Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-47.477 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri50 13.116Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.000 -7.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.903 -346Alınan Faiz170 202Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)37.608 100.382FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI720.091 91.260Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.745.786 1.052.537Kredilerden Nakit Girişleri1.967.786 780.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.778.000 272.537Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.566.557 -212.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-909.557 -212.950İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.657.000Ödenen Temettüler-118.826 -644.442Ödenen Faiz-415.872 -169.555Alınan Faiz85.405 65.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.845 -159YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.326 -144.308NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.326 -144.308DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 494.226 385.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 434.900 240.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 508.123 674.871Finansal Yatırımlar5 31.028 54.442Ticari Alacaklar7 2.400.057 1.622.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 480.328 12.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.919.729 1.610.374Diğer Alacaklar8 1.094.302 1.163.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 4.725 5.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.089.577 1.157.613Stoklar9 14.268.855 15.407.484Peşin Ödenmiş Giderler14 1.735.110 1.467.489Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 3.052Diğer Dönen Varlıklar13 137.638 301.719ARA TOPLAM20.175.113 20.695.419TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.175.113 20.695.419DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar836 836Ticari Alacaklar7 2.688.114 1.895.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.688.114 1.895.829Diğer Alacaklar8 31.754 28.829İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 22.448 19.802İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.306 9.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.620 7.866Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 431.862 390.340Maddi Duran Varlıklar11 102.017 66.342Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.596 1.984Ertelenmiş Vergi Varlığı20 8.511 388Diğer Duran Varlıklar13 137.055 231.437TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.408.365 2.623.851TOPLAM VARLIKLAR23.583.478 23.319.270KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.449.486 698.663Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.260.231 976.999Ticari Borçlar7 455.161 978.347İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 60.371 69.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar394.790 908.362Diğer Borçlar8 574.471 633.686İlişkili Taraflara Diğer Borçlar395 398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar574.076 633.288Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 4.442.002 4.904.297İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 64.732 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.377.270 4.839.565Kısa Vadeli Karşılıklar139.562 137.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.674 6.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 129.888 131.534ARA TOPLAM8.320.913 8.329.651TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.320.913 8.329.651UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.858.744 1.685.943Ticari Borçlar72.232 77.349Diğer Borçlar75.396 68.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 3.175Uzun Vadeli Karşılıklar12.382 8.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.382 8.685Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü62.157 62.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.085.649 1.906.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.406.562 10.235.752ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.178.433 13.084.984Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-284.480 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler721.385 662.853Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.362.400 5.271.709Net Dönem Karı veya Zararı212.275 1.268.049Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.517 -1.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.176.916 13.083.518TOPLAM KAYNAKLAR23.583.478 23.319.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.576.812 2.657.515 402.681 353.433Satışların Maliyeti16 -2.990.927 -1.320.636 -309.824 -288.250TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)585.885 1.336.879 92.857 65.183BRÜT KAR (ZARAR)585.885 1.336.879 92.857 65.183Genel Yönetim Giderleri17 -204.292 -158.576 -82.949 -53.244Pazarlama Giderleri17 -42.745 -41.706 -14.687 -13.828Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 466.238 465.948 85.589 166.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -145.029 -198.761 -82.805 -119.875ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)660.057 1.403.784 -1.995 44.435Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler170 202 4 7Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-4.246 -29FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)655.981 1.403.986 -2.020 44.442Finansman Gelirleri19 127.803 65.841 33.100 8.516Finansman Giderleri19 -579.683 -370.658 -186.856 -84.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)204.101 1.099.169 -155.776 -31.636Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.123 2.189Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 8.123 2.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)212.224 1.099.169 -153.587 -31.636DÖNEM KARI (ZARARI)212.224 1.099.169 -153.587 -31.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-51 -3Ana Ortaklık Payları212.275 1.099.169 -153.584 -31.636Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.224 1.099.169 -153.587 -31.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-51 -3Ana Ortaklık Payları212.275 1.099.169 -153.584 -31.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797371BIST