***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2019 19:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.299.945 1.756.094 12.461.377 12.461.377
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.099.169 1.099.169 1.099.169
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-644.442 -644.442 -644.442
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-118.826 -118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -284.480 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.385 0 0 0 6.362.400 212.275 0 13.178.433 -1.517 13.176.916
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-728.865 -341.922
Dönem Karı (Zararı)
212.224 1.099.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
171.202 45.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.613 4.304
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
102.416 42.380
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 102.416 17.143
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 25.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.650 81.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.246 1.937
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.646 76.017
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.050 3.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
63.646 -82.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-507.309 -452.592
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 570.955 370.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -8.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.100.122 -1.482.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.283.379 -461.171
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-467.707 -699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-815.672 -460.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.460 -73.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
982.579 -1.567.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-486.805 796.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.884 70.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-518.689 726.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-348.841 202.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.784 -378.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-716.696 -338.088
Alınan Faiz
86.886 143.430
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-99.055 -147.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.552 106.354
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-47.477 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
50 13.116
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.000 -7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.903 -346
Alınan Faiz
170 202
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
37.608 100.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
720.091 91.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.745.786 1.052.537
Kredilerden Nakit Girişleri
1.967.786 780.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.778.000 272.537
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.566.557 -212.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-909.557 -212.950
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.657.000
Ödenen Temettüler
-118.826 -644.442
Ödenen Faiz
-415.872 -169.555
Alınan Faiz
85.405 65.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.845 -159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.326 -144.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.326 -144.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 494.226 385.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 434.900 240.773
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 508.123 674.871
Finansal Yatırımlar
5 31.028 54.442
Ticari Alacaklar
7 2.400.057 1.622.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 480.328 12.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.919.729 1.610.374
Diğer Alacaklar
8 1.094.302 1.163.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 4.725 5.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.089.577 1.157.613
Stoklar
9 14.268.855 15.407.484
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.735.110 1.467.489
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 3.052
Diğer Dönen Varlıklar
13 137.638 301.719
ARA TOPLAM
20.175.113 20.695.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.175.113 20.695.419
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
836 836
Ticari Alacaklar
7 2.688.114 1.895.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.688.114 1.895.829
Diğer Alacaklar
8 31.754 28.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 22.448 19.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.306 9.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3.620 7.866
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 431.862 390.340
Maddi Duran Varlıklar
11 102.017 66.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.596 1.984
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 8.511 388
Diğer Duran Varlıklar
13 137.055 231.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.408.365 2.623.851
TOPLAM VARLIKLAR
23.583.478 23.319.270
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.449.486 698.663
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.260.231 976.999
Ticari Borçlar
7 455.161 978.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 60.371 69.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
394.790 908.362
Diğer Borçlar
8 574.471 633.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
395 398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
574.076 633.288
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.442.002 4.904.297
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.377.270 4.839.565
Kısa Vadeli Karşılıklar
139.562 137.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.674 6.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 129.888 131.534
ARA TOPLAM
8.320.913 8.329.651
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.320.913 8.329.651
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.858.744 1.685.943
Ticari Borçlar
72.232 77.349
Diğer Borçlar
75.396 68.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 3.175
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.382 8.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.382 8.685
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
62.157 62.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.085.649 1.906.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.406.562 10.235.752
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.178.433 13.084.984
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-284.480 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
721.385 662.853
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.362.400 5.271.709
Net Dönem Karı veya Zararı
212.275 1.268.049
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.517 -1.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.176.916 13.083.518
TOPLAM KAYNAKLAR
23.583.478 23.319.270
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 3.576.812 2.657.515 402.681 353.433
Satışların Maliyeti
16 -2.990.927 -1.320.636 -309.824 -288.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
585.885 1.336.879 92.857 65.183
BRÜT KAR (ZARAR)
585.885 1.336.879 92.857 65.183
Genel Yönetim Giderleri
17 -204.292 -158.576 -82.949 -53.244
Pazarlama Giderleri
17 -42.745 -41.706 -14.687 -13.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 466.238 465.948 85.589 166.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -145.029 -198.761 -82.805 -119.875
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
660.057 1.403.784 -1.995 44.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
170 202 4 7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-4.246 -29
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
655.981 1.403.986 -2.020 44.442
Finansman Gelirleri
19 127.803 65.841 33.100 8.516
Finansman Giderleri
19 -579.683 -370.658 -186.856 -84.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
204.101 1.099.169 -155.776 -31.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.123 2.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 8.123 2.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
212.224 1.099.169 -153.587 -31.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
212.224 1.099.169 -153.587 -31.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51 -3
Ana Ortaklık Payları
212.275 1.099.169 -153.584 -31.636
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.224 1.099.169 -153.587 -31.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51 -3
Ana Ortaklık Payları
212.275 1.099.169 -153.584 -31.636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797371
BIST