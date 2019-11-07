***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.299.945 1.756.094 12.461.377 12.461.377Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.099.169 1.099.169Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-644.442 -644.442Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.099.169 12.916.104 12.916.104Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler58.257 1.211.550 -1.269.807 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)202.952 202.952 202.952Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-118.826 -118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 202.952 13.170.868 13.170.868Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-507.180 -341.922Dönem Karı (Zararı)202.952 1.099.169Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler211.856 45.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 5.613 4.304Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler102.416 42.380Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 102.416 17.143Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 25.237Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.854 81.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.419 1.937Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.615 76.017Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.050 3.079Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.973 -82.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-486.022 -452.592Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 585.995 370.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-906.912 -1.482.753Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.326.787 -461.171İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-469.617 -699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-857.170 -460.472Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.515 -73.962Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.190.864 -1.567.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-476.343 796.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.884 70.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-508.227 726.300Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-368.704 202.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.573 -378.653Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-492.104 -338.088Alınan Faiz86.886 143.430Vergi İadeleri (Ödemeleri)-101.962 -147.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.548 106.354Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-47.477Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri50 13.116Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.000 -7.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.208 -346Alınan Faiz170 202Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)31.917 100.382FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI589.795 91.260Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.745.786 1.052.537Kredilerden Nakit Girişleri1.967.786 780.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.778.000 272.537Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.668.398 -212.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.011.398 -212.950İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.657.000 0Ödenen Temettüler-118.826 -644.442Ödenen Faiz-423.038 -169.555Alınan Faiz64.118 65.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.847 -159YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.067 -144.308NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.067 -144.308DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 371.894 385.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 397.961 240.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 471.184 552.539Finansal Yatırımlar5 31.028 54.442Ticari Alacaklar7 2.394.478 1.573.649İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 480.328 10.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.914.150 1.562.938Diğer Alacaklar8 1.088.770 1.157.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.088.770 1.157.651Stoklar9 13.404.863 14.749.905Peşin Ödenmiş Giderler14 1.733.360 1.430.563Diğer Dönen Varlıklar13 93.900 291.880ARA TOPLAM19.217.583 19.810.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.217.583 19.810.629DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 288.037 288.000Ticari Alacaklar7 2.688.114 1.895.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.688.114 1.895.829Diğer Alacaklar8 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 446.538 367.382Maddi Duran Varlıklar11 60.703 63.494Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.224 1.824Diğer Duran Varlıklar13 98.295 231.222TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.586.925 2.848.765TOPLAM VARLIKLAR22.804.508 22.659.394KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.449.486 800.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.260.231 976.999Ticari Borçlar7 444.784 965.530İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 60.371 69.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar384.413 895.545Diğer Borçlar8 571.679 631.778Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.762.792 4.225.299İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 64.732 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.698.060 4.160.567Kısa Vadeli Karşılıklar138.308 137.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.420 6.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 129.888 131.503ARA TOPLAM7.627.280 7.737.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.627.280 7.737.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.858.744 1.685.943Ticari Borçlar72.232 69.327Diğer Borçlar61.845 68.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 3.175Uzun Vadeli Karşılıklar8.801 7.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.801 7.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.006.360 1.834.914TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.633.640 9.572.652ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.170.868 13.086.742Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-284.480 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler721.110 662.853Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.364.433 5.271.709Net Dönem Karı veya Zararı202.952 1.269.807TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.170.868 13.086.742TOPLAM KAYNAKLAR22.804.508 22.659.394Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.562.708 2.657.515 397.794 353.433Satışların Maliyeti16 -2.964.032 -1.320.636 -301.070 -288.250TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)598.676 1.336.879 96.724 65.183BRÜT KAR (ZARAR)598.676 1.336.879 96.724 65.183Genel Yönetim Giderleri17 -190.953 -158.576 -80.148 -53.244Pazarlama Giderleri17 -42.234 -41.706 -14.536 -13.828Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 463.837 465.948 84.349 166.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -144.830 -198.761 -82.723 -119.875ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)684.496 1.403.784 3.666 44.435Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler170 202 4 7FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)684.666 1.403.986 3.670 44.442Finansman Gelirleri19 104.647 65.841 29.465 8.516Finansman Giderleri19 -586.361 -370.658 -186.442 -84.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)202.952 1.099.169 -153.307 -31.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)202.952 1.099.169 -153.307 -31.636DÖNEM KARI (ZARARI)202.952 1.099.169 -153.307 -31.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları202.952 1.099.169 -153.307 -31.636Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)202.952 1.099.169 -153.307 -31.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları202.952 1.099.169 -153.307 -31.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797378BIST