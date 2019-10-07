***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2019 18:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Kocaeli Körfezkent Ticaret ve Kur'ân Kursu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin Geçici Kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 04.10.2019 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791061
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