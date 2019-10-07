***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Kocaeli Körfezkent Ticaret ve Kur'ân Kursu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin Geçici Kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 04.10.2019 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791061BIST