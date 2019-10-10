***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 19:32
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihleri itibariyle, toplamda 2.001.273.339 TL (KDV Hariç) değerinde, 1.310 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda 483.803.990,39 TL (KDV Hariç) değerindeki, 316 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Yıllık dönemler göz önünde bulundurularak hazırlanan yabancı ülke vatandaşlarına satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte PDF dosya olarak sunulmaktadır.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, pazarlama müdürlüğümüz ve satış ofisleri aracılığıyla elde edilen satış adetleridir. Satış işlemlerinin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamlarında artmalar olabilir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalar da söz konusu olabilir. Kuralı satışlarda kura tarihi dikkate alınmaktadır. Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792438
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