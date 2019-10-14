***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesinde yapımı planlanan "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Cer İstanbul) kapsamında, 2384 Ada 7 Parselde yer alan T2 ile T3 Bloklarda revizyona gidilmiş 15 olan ticari ünite sayısı 36 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.Proje kapsamında 148 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 169 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793160BIST