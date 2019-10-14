***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan toplam 17,131.00-m² yüzölçümlü 30 ada 74, 75, 76, 77, 78 ve 104 parsel sayılı taşınmazlar ile Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde bulunan 28,987.59-m² yüzölçümlü 443 ada 70 parsel sayılı taşınmazın toplam 290,305,000.00-TL (KDV Muaf) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınması, Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesinde bulunan 65,122.35-m² hisse yüzölçümlü 120 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesinde bulunan 33,891.67-m² yüzölçümlü 1552 ada 1 parsel sayılı taşınmazın toplam 231,663,401.20-TL+KDV (273,362,813.42-TL KDV Dahil) bedel üzerinden T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na satışına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 11.10.2019 tarihinde protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793159BIST