GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2019 18:36
GÜNCEL HABERLER

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki  İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan toplam 17,131.00-m² yüzölçümlü 30 ada 74, 75, 76, 77, 78 ve 104 parsel sayılı taşınmazlar ile Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde bulunan 28,987.59-m² yüzölçümlü 443 ada 70 parsel sayılı taşınmazın toplam 290,305,000.00-TL (KDV Muaf) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınması, Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesinde bulunan 65,122.35-m²  hisse yüzölçümlü 120 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesinde bulunan 33,891.67-m² yüzölçümlü 1552 ada 1 parsel sayılı taşınmazın toplam 231,663,401.20-TL+KDV (273,362,813.42-TL KDV Dahil) bedel üzerinden T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na satışına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 11.10.2019 tarihinde protokol imzalanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793159


BIST




BIST USD EURO ALTIN
18:0593.981
Değişim :  -5,10% |  -5.046,43
Açılış :  97.980  
Önceki Kapanış :  99.028  
En Yüksek
98.074 En Düşük
93.382
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru