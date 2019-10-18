***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Şirketimiz tarafından imzalanan protokol ile, TOKİ mülkiyetinde yer alan ve söz konusu protokol kapsamında değerlendirilmesi düşünülen taşınmazlar üzerinde, Şirketimiz tarafından "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi ile proje geliştirilmesine ve geliştirilecek proje gelirlerinin %85'inin TOKİ'e ve %15'inin Emlak Konut'a ait olarak pay edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793980BIST