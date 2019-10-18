***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2019 18:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Şirketimiz tarafından imzalanan protokol ile, TOKİ mülkiyetinde yer alan ve söz konusu protokol kapsamında değerlendirilmesi düşünülen taşınmazlar üzerinde, Şirketimiz tarafından "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi ile proje geliştirilmesine ve geliştirilecek proje gelirlerinin %85'inin TOKİ'e ve %15'inin Emlak Konut'a ait olarak pay edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793980
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