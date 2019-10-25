***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 18:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 73 Parselde yer alan K, L, M, N ve O Bloklarda revizyona gidilmiş, apart ünite sayısı değişmeyecek ve 297 olan ticari ünite sayısı 269 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 23.10.2019 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında 1670 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 1642 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794986
BIST
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -129,69
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7571
18:056,3979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3930
18:05278,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3770
|7,4140
|% -0,15
|
|Frank
|5,7774
|5,8122
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5346
|1,5423
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-2,32
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|61,61
|61,61
|-0,06
|