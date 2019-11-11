***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2019 16:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 1 ve 13 Rekreasyon Parselleri İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 1.140.000.000,00 TL (KDV Hariç), 3328 Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. & Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 1.842.000.000,00 TL (KDV hariç), 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici ASL İnşaat Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. ile 719.200.000,00 TL (KDV Hariç) bedeli üzerinden 08.11.2019 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798053
BIST
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271,78
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
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|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
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|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
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|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3542
|7,3911
|% -0,67
|
|Frank
|5,7797
|5,8146
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5264
|1,5341
|% -0,63
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-0,65
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
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|B. Petrol
|62,48
|62,48
|0,42
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