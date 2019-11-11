***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A. Ş. taahhüdü altında bulunan Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nde, 6438 Ada 3 Parsel Cami İnşaatının (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 08.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798054BIST