***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2019 10:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Ayazma Emlak Konutları 1. Etap Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 02.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801691
BIST
14:17107.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 320,39
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:175,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:176,3604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:17272,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 272,57
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|691.143
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.828.620
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|RYSAS
|2,52
|27.894.231
|% 16,67
|
|DERAS
|3,86
|83.366.884
|% 16,27
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.120.613
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,10
|37.914.723
|% -5,41
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|GARAN
|10,04
|245.211.054
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|ASELS
|18,86
|194.290.500
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|64.990.416
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,45
|85.927.686
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,86
|159.048.674
|% -0,69
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4702
|7,5077
|% 0,36
|
|Frank
|5,7803
|5,8151
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5263
|1,5340
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,79
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.799
|1.844
|1,93
|
|Yarım
|869
|892
|0,94
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,82
|61,82
|1,00
|