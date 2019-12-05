***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 09:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Semt Bahçekent) tasfiye edilmiş olup, kalan ikmal inşaat işleri Şirketimiz tarafından ihale edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801878
BIST
12:18108.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 553,23
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:185,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:186,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:18273,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,79
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,52
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.636.158
|% 19,85
|
|FONET
|7,78
|50.823.066
|% 16,64
|
|SMART
|11,47
|60.247.655
|% 15,05
|
|DERIM
|7,13
|7.946.693
|% 15,00
|
|OYLUM
|5,31
|11.518.904
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,30
|6.460.032
|% -4,41
|
|KLMSN
|18,27
|17.122.749
|% -4,40
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,75
|340.136.358
|% -0,07
|
|ASELS
|19,27
|254.520.381
|% 1,74
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|137.413.740
|% 2,07
|
|EREGL
|8,18
|120.904.994
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,48
|112.788.247
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|53.051.773
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,47
|62.013.614
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|74.630.688
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5433
|7,5811
|% 0,41
|
|Frank
|5,8010
|5,8360
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
Seans Raporu
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12:30XU100
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