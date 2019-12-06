***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2019 09:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802158
BIST
12:27108.658
En Yüksek
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273,30
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
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|RYGYO
|3,06
|13.803.518
|% 12,09
|
|FMIZP
|33,00
|13.101.026
|% 11,79
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|MEPET
|2,18
|21.903.138
|% 10,66
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|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.311.472
|% -19,98
|
|FONET
|6,89
|42.146.087
|% -13,88
|
|KFEIN
|11,98
|70.812.353
|% -12,43
|
|LOGO
|54,70
|10.443.438
|% -8,07
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|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|386.208.147
|% -0,58
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|ASELS
|19,50
|331.067.844
|% -0,91
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|ISFIN
|2,96
|295.222.425
|% 3,14
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|GARAN
|10,43
|216.482.775
|% 1,07
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|TTKOM
|7,27
|214.026.076
|% 2,11
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|ISFIN
|2,96
|295.222.425
|% 3,14
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|EKGYO
|1,48
|105.911.089
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|63.540.612
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,22
|114.312.711
|% 0,91
|
|IEYHO
|0,47
|22.688.394
|% 2,17
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,5381
|7,5759
|% -0,08
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|Frank
|5,8101
|5,8451
|% 0,16
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|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% 0,21
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,99
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|Altın Gr.
|273
|273
|0,08
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|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
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|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
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