***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 18:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap Projesi İkmal İnşaatı İşi (Semt Bahçekent) ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 17.12.2019 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802708
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0247
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 272,80
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6163
|7,6545
|% 0,46
|
|Frank
|5,8531
|5,8884
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5446
|1,5524
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,61
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,62
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
|