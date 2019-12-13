***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1444 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın İstanbul İli Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1442 Ada 1 Parsel ve 1443 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazlarımız ile birlikte "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi ile ihale edilmesi konusunda 13.12.2019 tarihinde Protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803508BIST