***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGebze Emlak Konutları 3.Etap kapsamında üretilen 35 adet ticari ünite, 36.325.000 TL (KDV Hariç) muhammen bedel üzerinden 27.12.2019 tarihinde saat 10:00'da açık artırma yöntemi ile Şirketimiz Genel Merkezinde satışa sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804405BIST